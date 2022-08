Kermis Groenlo: Taste’s Akoestische Terras

GROENLO – Zondag 21 Augustus om 15:30 (Kermis Groenlo) livemuziek op het terras niemand minder dan Fred van Willigen. Fred is bij iedereen wel bekend als de zanger-gitarist en frontman van Sweet Mary Jane. Sweet Mary Jane heeft al een aardige geschiedenis bij Rockcafe Taste, ze betraden er diverse keren het podium. Het publiek van Taste geniet altijd enorm van deze band.

Dit keer komt Fred echter alleen. Net als vorig jaar. Na in z’n eentje 200 !! liedjes te hebben geplaatst op Facebook tijdens de lockdowns, trekt Fred nu ook af en toe ook als soloartiest rond. Vette songs die iedereen wel kent, van blues tot blues-rock en van ballads tot stevige songs. Kwaliteit op t terras en genieten van een fijn mens, een immens goeie gitarist en een fijn stukje muziek. Dat wordt een gezellig kermis bij Taste.

Fred start om 15.30 uur, Taste is open vanaf 13.00 uur. De toegang is vrij en vol is vol.

