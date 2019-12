Kerstconcert ‘Inter Nos’ en ‘Ladies Mix’.

GROENLO – Mannenzangvereniging ‘Inter Nos’ uit Groenlo heeft donderdagavond, samen met ‘Ladies Mix’ uit Winterswijk, een kerstconcert gegeven in de thuisbasis van de zangvereniging, City Lido. Het repertoire was vernieuwd en bestond onder andere uit ‘Resonet in Laudibus, Weihnachtsglocken en het bekende Feliz navidad.

‘Inter Nos’ bestaat uit 60 leden en is opgericht in 1946. Het koor staat onderleiding van Esther Gotink-van der Heijden. Het koor wordt begeleid op piano door Joop Abbink.

Vocaal ensemble ‘Ladies Mix’ uit Winterswijk stond met 15 vrouwen op het podiom van de in kerstsfeer aangeklede City Lido. Hun kerstrepertoire bestond onder andere uit: Sleigh Bells, We wish you en Mary’s child.

‘Ladies Mix’ staat onder leiding van dirigente en pianiste Claudette Doup. Hun repertoire bestaat van licht klassiek tot bewerkte popsongs, jazzy-, volksliederen en heden daagse muziek.

Het kerstconcert eindigde met de bekende kerstliederen White christmas, Stille nacht en Imagine.