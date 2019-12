GROENLO – Zaterdagavond 21 december werd door Muziekvereniging Groenlo een kerstconcert in de Calixtusbasiliek in Groenlo gehouden. Aan dit concert werd medewerking verleend door het Vestingstadorkest van de Muziekvereniging Groenlo, het koor Second Edition en het duo Niek Giezen en Tim Ebbers.

Het repertoire was zeer divers, maar sfeervol en passend bij deze tijd van het jaar.