Kerstconcert Muziekvereniging Groenlo

Gepubliceerd op 12 december 2019 om 12:38

GROENLO – Op zaterdagavond 21 december geeft de Muziekvereniging Groenlo een kerstconcert in de Calixtusbasiliek in Groenlo.

De deelnemers aan dit kerstconcert zijn het Vestingstadorkest van de Muziekvereniging Groenlo, het koor Second Edition, het combo én het inmiddels zeer bekende duo Niek Giezen en Tim Ebbers.

Zoals te verwachten met zoveel verschillende deelnemers aan dit kerstconcert is het repertoire zeer divers, maar altijd bijzonder sfeervol en helemaal passend bij deze tijd van het jaar.

Het is hét ultieme kerstconcert om helemaal in de kerstsfeer te komen.

Het concert vangt aan om 20.00 uur (de kerk is vanaf 19.30 uur geopend); de entree is €7,50 per persoon; een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. De kaarten zijn verkrijgbaar via bestuur@ muziekvereniginggroenlo.nl; bij slijterij Antonius te Groenlo óf voor aanvang van het concert bij de ingang van de basiliek (de koop van kaarten bij de basiliek kan uitsluitend met contante betaling).