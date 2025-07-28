Knunnekes zoeken nieuwe carnavalskraker voor 2026

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes roept creatieve Grollenaren op om een nieuwe carnavalskraker te schrijven. De winnende inzending wordt uitgeroepen tot Knunnekes-Carnavalsschlager 2026 en ten gehore gebracht tijdens het Good Wies Festival op zondag 23 november in De Pelikaan bij City Lido.

De vereniging zoekt een vrolijk, origineel nummer, bij voorkeur over Grolle en in het dialect. Je mag een bestaande melodie gebruiken en eventueel hulp inschakelen van een tekstschrijver of arrangeur. De organisatie denkt graag mee.

Inzenden kan tot 1 september via secretariaat@knunnekes.nl, zodat er op tijd een arrangement kan worden gemaakt voor het Knunnekes Buutorkest.

Meer informatie: www.knunnekes.nl

