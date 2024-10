Kudo® avond en Amerikaanse bluesgigant in Rockcafé Taste

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Zaterdag 19 oktober is er weer een Kudo® avond in Taste! De avond begint om 21:30 uur en de entree is gratis. Deze avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try-out willen doen, zichzelf willen presenteren, podiumervaring op willen doen, of gewoon graag willen spelen.

Zaterdagavond spelen:

Cardboard Tiger:

Vanuit het platteland van Hummelo ontstond Cardboard Tiger, een dynamische band die de kracht van Royal Blood, de finesse van Nothing but Thieves en de rauwheid van Death from Above 1979 combineert. De band bestaat uit Mirte Loonen (zang), Stan Oldenhave (bas & zang) en Steven Willems (drums). Samen spelen ze riff-gebaseerde rock, die wordt geprezen om zijn originaliteit.

Not Built That Way:

De Achterhoekse punkrockband Not Built That Way komt in 2024 met hun eerste singles, waaronder No Victory en Circle Jerk On The Moon. Deze razendsnelle nummers vormen de basis voor een energieke live-show in het najaar van 2024. De zorgvuldig geschreven nummers brengen bij elke uitvoering verrassingen met zich mee, maar de kern van energie, humor en scherpte blijft altijd aanwezig!

Epic Noise:

Epic Noise staat voor vette rock met een vleugje grunge. De band speelt covers van onder andere Alice in Chains, Nirvana, Stone Temple Pilots, Muse, Queens of the Stone Age en Royal Blood. De bandleden, Boris van der Loos (zang), Gianfranco Medici (gitaar), Gert Hillebrand (bas) en Darrin Dinsbach (drums), zijn fanatieke metalheads met veel podiumervaring.

Zondagmiddag 20 oktober: Van Tastik uit de USA

Op zondagmiddag 20 oktober komt niemand minder dan bluesgigant Van Tastik uit de VS naar Rockcafé Taste! Van Tastik werd door WigWam Radio uitgeroepen tot Best Classic Rock Act van 2021 en stond al op podia van BBC Live tot Culemborg Blues. Na succesvolle tournees door Portugal en Groot-Brittannië in 2022, en een uitverkochte EU-tournee met Cam Cole in 2023, heeft hij zijn volgers op sociale media verdrievoudigd. Zijn optredens, vol passie en energie, vieren de ontberingen van het leven en creëren een unieke sfeer. Zijn stijl varieert van Dark Delta Blues en bluesrock tot Zuid-gotische gospelmuziek.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

