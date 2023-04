KUDO avond en Nico Dijkshoorn in Taste

Nico Dijkshoorn & The Hank Five | Foto: PR

GROENLO – Op 15 april is het weer tijd voor een KUDO (Kom Uit De Oefenruimte) avond in het muziekcafé Taste in Groenlo. De avond is bedoeld voor bands die zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Het is een presentatiepodium waar bands zich kunnen laten zien en horen. De entrée is vrij en de avond begint om 21:30 uur.

Op deze KUDO avond zijn er drie bands te bewonderen. Blues Stew is een bluesband die nummers speelt van onder andere Clapton, Bonamassa, Walter Trout en Garry Moore.

Chemical Clouds is een jonge indie pop-/rock band die zich graag wil onderscheiden met hun eigen geluid. No Flavour is een coverband die graag muziek maakt op feestjes en nummers speelt van artiesten als Pearl Jam, Anouk, Robbie Williams en Bruno Mars.

Daarnaast zal op 16 april Nico Dijkshoorn optreden in Taste met zijn band The Hank Five. Dit optreden is uitverkocht. Nico heeft in zijn laatste boek, “Bijna op de Radio” (een roman over de fictieve band Tirepressure), hoofdstuk 15 volledig gewijd aan Rockcafé Taste en de uitbaters Roland en Marion van Wijk. Nico zal dit hoofdstuk voorlezen en uiteraard zal hij met zijn band ook muziek spelen.

