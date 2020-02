KUDO avond in Rockcafé Taste

GROENLO – Ook deze KUDO avond is net als de vorige op vrijdagavond! Dus Vrijdag 14 februari, aanvang 21:30 en de entree weer vrij natuurlijk.

KUDO (Kom Uit De Oefenruimte) avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Dus niet alleen voor beginnende band!

Met deze keer: DAISY D

Daisy-D maakt eigen werk, geïnspireerd door bands als o.a. Green Day, Foo Fighters, Queens Of The Stone Age en Muse. Live staat Daisy-D voor een stevig stampende sound met een rauw randje en een krachtige melodie op het podium, met een knipoog naar Metal door de virtuose solo’s van leadgitarist Chris.

Begin 2019 bracht de band een nieuwe single uit, opgenomen bij studio Firmpro met producer Florian van Tuijl. Daarna heeft de band weer menig podium in Nederland onveilig gemaakt.

IMPOSTER

Imposter is een Gelderse rock coverband met een bedrieglijk lekkere sound. De band speelt op hun eigen gedreven wijze een lekkere mix van stevige & melodieuze rock. Hierbij laten ze mainstream nummers met enige regelmaat los om juist eens een verrassend ander geluid te laten horen. De aanwezigheid van zowel een zangeres als zanger, staat garant voor veel afwisselende stijlen en een diversiteit aan artiesten. Hierbij gaan songs van Pearl Jam, Van Halen, Queen en The Cult, naadloos over in nummers van o.a. Skunk Anansie, Radiohead, Bush en Sass Jordan. Imposter blijft dicht bij de sfeer van de originele songs, maar doet dit wel op geheel eigen wijze.”

DENNIS BUITINK

Dennis Buitink is een veteraan in de muziek, al zou je dat niet zeggen aan de gretigheid waarmee hij speelt. Toch heeft hij als frontman van Achterhoekrockers ‘Dat Doe’w’ alle hoeken en gaten van Nederland gezien. Later was hij zanger/gitarist van cult-rockers de Kajolo’s, een wisselend gezelschap aan muzikanten met als enige missie het publiek wakker te schudden. Nu treedt Buitink solo op, gewoon een man met een gitaar. En dat is goed, want zo is hij op zijn best. Bij de basis van hoe de nummers geschreven worden. Als verteller van verhalen en rock-’n-rolldromen.