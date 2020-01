Nieuwe expositie in de Stadsboerderij Grolle laat veelzijdigheid zien van kunstenaars van Kunstkring B-Art uit de Achterhoek.

GROENLO – Vier amateurkunstenaars uit de Achterhoek exposeren gedurende de maanden januari en februari in de Stadsboerderij Grolle. De titel van de expositie is Kunst op zolder. De expositie is bijzonder van karakter, vooral door de veelzijdigheid en afwisseling. U kunt genieten van uiteenlopende kunstvormen zoals fijnschilderen met olieverf, keramiek handvorm, houtsnij- beeldhouwwerk en vrije interpretatie tekeningen en schilderijen.

Kunst als hobby

Een rondje langs de kunstenaars, van wie werken geëxposeerd worden, leert ons dat zij allemaal al jaren hun hobby vinden in de creativiteit. Het werken met verschillende materialen, het toepassen van verschillende technieken en een uitdaging niet uit de weg gaan, hebben geresulteerd in bijzondere werken. De ervaring leert dat kunst verbindt en dat is ook de gedachte achter deze expositie.

Fijnschilderen met olieverf

Myra Heimans beoefent het fijnschilderen met olieverf. Aanvankelijk is Myra begonnen met acrylverf, maar nadat zij een workshop had gevolgd over schilderen met olieverf, wist zij waar haar toekomst lag. Haar eerste leermeester was Henk Sentel uit Heemskerk. Later verhuisde Myra naar Apeldoorn waar zij een aantal jaren les heeft gehad op een schilderacademie in Deventer.Ondertussen woont zij in Eibergen waar zij zich heeft aangesloten bij de Kunstkring B-Art (Berkelland-Art).

Vrije interpretatie tekeningen en schilderijen

Tekenen en schilderen, dat zijn de twee kunstvormen die Marianne Appels-van der Burgt boeien. Sinds 2006 is zij hierin actief. Marianne heeft gedurende een aantal jaren lessen gevolgd bij Dennis Sierhuis in Haaksbergen en hier heeft zij kennis gemaakt met meerdere technieken. Ook Marianne is al een aantal jaren lid van de Kunstkring B-Art, waar zij een aantal workshops heeft gevolgd. De lessen, workshops en haar eigen ervaringen hebben ertoe geleid dat Marianne in haar kunstuiting steeds vrijer heeft durven optreden. Zij combineert nu haar eigen verbeelding en interpretatie met verschillende materialen en dit resulteert in een veelzijdigheid aan schilderijen en tekeningen, van groot tot klein, afhankelijk van tijd, thema en zin. In deze expositie toont zij onder andere de serie “Silly people”.

Keramiek Handvorm

Corry Lankveld ontdekte keramiek toen zij als hulpmoeder op de basisschool de kinderen hielp met kleien. Toen de school dicht ging, kon Corry de oven overnemen en zo werd een nieuwe hobby geboren. Corry noemt het ook wel ‘het kleivirus’. Om de verschillende technieken en afwerkingsmanieren onder de knie te krijgen en toe te kunnen passen, heeft zij verschillende cursussen gevolgd, onder andere bij Carla de Vrijer in Doetinchem. Het toepassen van andere technieken blijft haar ook boeien. Corry stookt niet alleen in de keramiekoven maar ook de techniek van het buiten stoken past zij toe. Het is altijd weer spannend om het eindresultaat te zien, wanneer de oven opengaat en Corry het werk eruit haalt. Ook Corry is al lange tijd lid van de Kunstkring B-Art.

Houtsnij- beeldhouwwerk

Harrry Lankveld’s grootste passie is zoals hij het zelf zegt, “hakken in hout”. Affiniteit met het houtsnij- beeldhouwwerk heeft hij gekregen door zijn werk als machinaal meubelbeeldhouwer bij Beeldhouwerij Starke in Eibergen. Met zijn ervaringen hiermee is hij thuis begonnen met beeldhouwwerk, maar dan volledig handwerk. De kunstzinnige creaties, zoals hij ze zelf noemt, zijn een uiting van zijn persoonlijke energie. Het geeft hem een gevoel van vrijheid, een manier van uiten die bij hem past.

Sinds 2017 past hij ook de techniek toe van het hakken in takken en boomstammen. Zijn slogan luidt: “De tijd zal leren wat mijn handen creëren”. Harry is al lange tijd lid van de Kunstkring B-Art.

Een expositie die u niet mag missen

Hoe afwisselend, veelzijdig en onderling verschillend deze kunstenaars ook zijn, één ding hebben ze gemeen. En dat is het enthousiasme, het willen delen van hun hobby met elkaar en met anderen. Zij noemen zich geen grote kunstenaars, maar zij maken wel prachtige werken. En dat laat deze expositie zien. U mag het niet missen.

De Stadsboerderij Grolle is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur. Zie website www.stadsboerderijgrolle.nl of op Facebook.

Telefoon (0544) 46 87 29/06-10 86 16 02/ E-mail: info@stadsboerderijgrolle.nl