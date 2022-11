Laarberg krijgt halve hectare met bomen

GROENLO – Op maandag 28 november wordt samen met omwonenden, jong en oud, gewerkt aan een groener bedrijventerrein Laarberg. Vanaf 15.00 uur gaan kinderen van BSO De Muiters en wethouder Arjen Schutten de eerste bomen planten op de nieuwe houtwal.

Natuur en bedrijf in balans

Een tijdje geleden zijn er bomen gekapt op Laarberg om de kavels in de uitbreidingsplannen te kunnen realiseren. Onder andere ter compensatie van die kap wordt er een nieuwe houtwal van maar liefst een half hectare groot aangeplant, met meer dan duizend bomen en struiken. Directeur Joost Okkema: “Natuur en bedrijf moeten hier in balans blijven. Laarberg ís nu eenmaal een bedrijventerrein, maar wel zo groen en duurzaam mogelijk”. In totaal wordt twee keer het aantal vierkante meters groen dat is verwijderd, aangeplant. Tussen de bomen zullen lage begroeiing, bloemen en gras worden gegenereerd.

Groenvoorziener Biljoen geeft deze middag een korte presentatie over de waarde van bomen en hoe ze te planten, waarna in groepjes een boom geplant gaat worden. Als de bomen in de grond staan, gaan de kinderen met stedenbouwkundige Edwin Hondorp op Laarberg dieren spotten.

Omwonenden betrekken

De reden dat de aanplanting op deze manier wordt gevierd, is omdat team Laarberg het belangrijk vindt dat omwonenden zien wat er speelt op het bedrijventerrein. Die activiteiten hebben niet alleen te maken met grote bedrijvigheid, maar ook met lokale ondernemers, duurzaamheid en het hergebruik van materialen, wegen aanleggen en het groen houden van het terrein. Laarberg wil laten

zien dat bedrijvigheid en groen samen kunnen en moeten gaan.

Benieuwd? Kom dan langs op de Holtkampsweg in Groenlo, hier wordt de nieuwe houtwal met bomen geplant. De beste manier om daar te komen is door te navigeren naar Geverinck Bronbemaling, Zuidgang 11 Groenlo en vanaf daar verder te rijden over de nieuwe weg. De auto kan geparkeerd worden bij de carpoolplek tegenover Kuster Energy.

