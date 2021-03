Laatste online pubquiz Escaperoom Groenlo

GROENLO – Aanstaande zaterdag, 20 maart, is de voorlopig laatste online Pubquiz van Escaperoom Groenlo. Aanmelden voor quiz die in korte tijd uitgroeide tot een gezellig alternatief voor een avondje kroeg, kan nog tot vrijdag via https://pubquiz. escaperoomgroenlo.nl

De afgelopen maanden werden de online quizzen telkens door honderden mensen in verschillende teams gespeeld en de reacties waren erg enthousiast. ‘Nu het weer mooier wordt, versoepelingen van de corona-maatregelen in zicht zijn en we hopelijk binnenkort ook met de escaperoom weer gasten mogen ontvangen,, is dit een mooi moment om het online pubquiz-seizoen knallend af te sluiten’, aldus presentator van de quiz Michaël Lammers. De escaperoom blijft de quizzen op aanvraag nog wel organiseren voor bedrijven.