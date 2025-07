Laatste voorjaarscompetitie GHV gewonnen door Erwin Wanink

Zondag 13 juli verzamelden de deelnemers aan de VJC zich langs de oevers van de Berkel aan de Apedijk nabij Eibergen voor de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie. De Berkel fungeerde op deze slotdag als decor voor een spannende ontknoping. Hoewel de eerste plaats al was vergeven, stond er nog genoeg op het spel: meerdere vissers maakten nog kans op de felbegeerde tweede en derde plaats.

Helaas kende deze slotwedstrijd drie afmeldingen. Desondanks bleef de spanning behouden, mede dankzij de nieuwe opzet van de competitie: er werd gevist in één vak en de twee slechtste resultaten – zowel qua punten als gewicht – vervielen. Deze vernieuwde structuur bracht meer rek in de tussenstand en gaf meerdere vissers uitzicht op een podiumplek.

Vangsten: weinig vis, lage gewichten

De vooruitzichten waren niet al te hoopgevend. In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd werd er matig gevangen, voornamelijk kleinere vis – vooral voorns en baarsjes. Bij aankomst bleek al snel dat het hard werken zou worden om een visje te vangen: de Berkel stond nagenoeg stil. Voor een mooi netje vis is stroming van belang, en dat was er nu nauwelijks. Ook op de wedstrijddag liet de vis zich amper zien. Het was zaak om regelmatig van aanpak te wisselen: vissen met de feeder, dan weer met de vaste stok op 11 meter, en ook onder het kantje. Gelukkig bleef niemand visloos, wat zorgde voor een levendige wedstrijd waarin elke aanbeet telde.

Remko Stöteler de terechte kampioen

De man van het voorjaar was zonder twijfel Remko Stöteler. Als geen ander weet hij zijn stek vaak optimaal te benutten. Het hele seizoen al liet hij zich gelden met constante prestaties, en ook op deze slotdag stelde hij niet teleur. Met een slimme aanpak – hij viste als enige met de matchhengel – en goed afgestemd materiaal wist hij opnieuw zijn visjes te vangen. Dit was echter niet genoeg voor de dagoverwinning; hij eindigde als vierde. Toch was zijn eindoverwinning dik verdiend en liet die weinig ruimte voor discussie. Remko is de terechte winnaar van de GHV Voorjaarscompetitie 2025.

Strijd om plek twee en drie

Met Remko als zekere nummer één ging de strijd om de overige podiumplekken tot de laatste minuut door. Door het laten vervallen van de twee slechtste resultaten werd de eindstand pas na het optellen van alle punten en gewichten definitief. Uiteindelijk wisten Martijn Stortelder en Ivo te Kortschot plek twee en drie te veroveren, waarbij kleine marges het verschil maakten.

Om 12:00 uur klonk het eindsignaal. De acht deelnemers wisten gezamenlijk slechts 16.300 gram vis te vangen. Na de zevende en laatste wedstrijd staat het totaal op 266.740 gram.

Uitslag 7e VJC-wedstrijd

Plaats Naam Gewicht Punten 1 Erwin Wanink 2.280 g 1 2 Bas te Woerd 2.270 g 2 3 Ivo te Kortschot 2.180 g 3

Eindstand VJC 2025 (na aftrek 2 slechtste resultaten)

Plaats Naam Gewicht Punten 1 Remko Stöteler 52.720 g 10 2 Martijn Stortelder 36.650 g 13 3 Ivo te Kortschot 36.340 g 14

Tot slot

Hoewel de wedstrijd aan het Twenthekanaal en twee wedstrijden aan de Berkel qua vangsten niet om over naar huis te schrijven waren, is er in deze editie bijna 100 kilo méér gevangen dan in de vorige.

De vernieuwde opzet van de competitie heeft zijn waarde bewezen: meer spanning tot het eind en ruimte voor herstel na een mindere dag. Ondanks de afmeldingen was het een geslaagde afsluiting van een sportieve en visrijke voorjaarscompetitie. De GHV kan terugkijken op een sterk seizoen met een terechte winnaar en een brede subtop.

Voor de VJC zit het erop, maar er staan nog genoeg wedstrijden op het programma. Zo organiseren we op 23 juli en 13 augustus de open vakantiewedstrijden, en op zaterdag 2 augustus staat de Open Groenlose gepland. Na 13 augustus is het even rustig, maar op 31 augustus pakken we de draad weer op met de derde wedstrijd van de IJsselCup.

