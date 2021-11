LaBomba bij Taste live

Deel dit bericht













GROENLO – LaBomba is het energieke Amerikaans/Nederlandse roots/rock trio uit Den Haag in Nederland.

Naast Peter op drums en zang staat het powertrio gitaarvirtuoos Maroen Franse op gitaar en zang en de Amerikaan Dave Bordeaux op bas en zang vooraan op het podium. Dave is niet de enige link naar de VS. Maroen vertrok op 16-jarige leeftijd vanuit Nederland naar LA om gitaar te studeren aan het beroemde GIT waar Steve Vai en Eddy van Halen onder zijn leraren waren. Peter heeft een aantal jaren voor het Amerikaanse Billbard Magazine gewerkt.

Begonnen in Den Haag in Nederland verdeelt de band nu hun tijd tussen Den Haag in het Westen en het kleine dorpje Bergharen in het Oosten waar ze hun eigen opnamestudio hebben naast het huis waar drummer Peter woont.

Ze spelen hun nummers met veel live-energie en gebruiken al hun vocalen voor strakke vocale harmonieën en kiezen de leadzang die het beste bij het nummer past. Er zijn niet veel bands die dat kunnen. Daardoor klinken ze erg Amerikaans.

3voor12 (VPRO) noemde hun geluid een combinatie van Eddie Vedder, The Red Hot Chili Peppers en een vroege Aerosmith. We houden van dat idee en dat compliment, maar voor ons klinkt LaBomba als…….LaBomba.

13 november

Aanvang: 21:00 STIPT

Open: 20:00

Kaarten :

Online: 7,50 inclusief 1 consumptiemunt

www.rockcafetaste.nl

VOOR DIT EVENEMENT GELDT

QR CODE EN LEGITIMATIE

Lees ook ....