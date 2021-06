Leerlingen Marianum en ouders volgen programma over criminaliteit

Deel dit bericht













GROENLO – Op maandag 7 juni en dinsdag 8 juni volgen leerlingen van Marianum en hun ouders een les over jongeren en georganiseerde criminaliteit. Leerlingen leren onder meer hoe ze criminaliteit kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, is blij met deze lessen en heeft samen met de politie een video opgenomen ter introductie van het programma.

Voorkomen dat jongeren een stap in de criminele wereld zetten staat tijdens de les centraal, net als het bespreken hoe je de eerste stap zet om eruit te komen. Daarnaast zijn er verschillende gastsprekers aanwezig die hun ervaringen delen. Ouders kunnen tijdens de ouderavonden vragen stellen aan medewerkers van de politie, de gemeente Oost Gelre, Iriszorg, jongerenwerk Mazzel, docenten en zorgteam van Marianum.

Grote maatschappelijk probleem

Het ronselen van jongeren door criminelen is geen exclusief probleem van de school: het is onderdeel van een groter maatschappelijk probleem. Dit noemen we ook wel ondermijning; de invloed die criminelen hebben op de samenleving. Met alle gevaren van dien. Daarom is het belangrijk dat ook leerlingen zich hier bewust van zijn en de risico’s zien. De school wil de leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Aandacht voor dit maatschappelijke probleem maakt daarvan deel uit.

Onderdeel van aanpak ondermijning: #leerlingalert

De les wordt aangeboden vanuit het #Alert-programma (www.leerlingalert.nl). Dit programma is onderdeel van de aanpak van ondermijning in Gelderland-Midden (Samen Weerbaar) en wordt nu in meerdere regio’s ingezet.