Leo te Koppel kampioen Grachtencompetitie 2023

GROENLO – De Grachtencompetitie 2023 heeft zijn climax bereikt op zondag 15 oktober, met Leo te Koppel als de algemene kampioen. De viscompetitie bestond uit zeven wedstrijden, waarbij deelnemers hun twee minst succesvolle resultaten mochten verwijderen uit de eindstand.

Door weersomstandigheden die bekend staan om hun invloed op vissen, werd de wedstrijd een uur later dan gepland gestart. De spanning was voelbaar toen de deelnemers zich afvroegen welke toonaangevende kandidaten in dezelfde groep zouden worden geplaatst.

Voorzitter Erik Mentink sprak zijn dank uit aan Leo te Koppel en Dinja Oosterholt voor hun rol in de loting en parcoursvoorbereiding. Ook Paul Overkemping werd erkend voor zijn bijdrage aan inschrijving en resultatenverwerking. De voorzitter zelf kreeg ook waardering voor zijn verslaglegging.

De loting resulteerde in enkele boeiende groeperingen. Kanshebbers Leo te Koppel en Henk Bergerman bevonden zich in de groep Hertenkamp/Brouwersnӧs, terwijl Frans Oosterholt, Bas te Woerd en Dinja Oosterholt in de groep Maliebaan/Eibergseweg waren geplaatst.

Ondanks de koude weersomstandigheden wisten sommige vissers zich te onderscheiden. Henk Bargeman won in de groep Hertenkamp/Brouwersnӧs, terwijl Frans Oosterholt de beste was in de groep Maliebaan/Eibergseweg.

De volledige resultaten en eindstand van de competitie zijn te raadplegen op www.visseningroenlo.nl.

Ter afsluiting van dit seizoen vindt op zaterdag 18 november een feestavond en prijsuitreiking plaats in café Grolzicht te Groenlo. De Leden Snertwedstrijd wordt georganiseerd op zondag 12 november, als officiële afsluiting van het seizoen.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail