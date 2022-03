Leuke Kinder Vrijmarkt op Koningsdag in Groenlo

GROENLO – twee jaar van afwezigheid wordt er op Koningsdag (woensdag 27 april) in Groenlo weer een Kinder Vrijmarkt gehouden in het centrum. De knusse binnenstad van Groenlo leent hier zich dan ook uitstekend voor. De Kinder Vrijmarkt begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Het speelt zich af in en rond de Oude Calixtuskerk. Maar ook de Kevelderstraat zal erin betrokken worden.

Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven via linfo@groepsuitjesgroenlo.nl. Dit kan tot 25 april.

“We werken met kleedjes en men krijgt 4 meter ruimte. Ook als je een muziekinstrument bespeelt ben je van harte welkom en kun je je opgeven via info@groepsuitjesgroenlo.nl Er mogen geen eten- en drinkwaren verkocht worden. De deelname is gratis en alleen bedoeld voor kinderen. Geen commerciële verkoop”.

Meer info over deze Kinder Vrijmarkt op Koningsdag in Groenlo is te vinden op de Facebookpagina ‘Vestingdagen Groenlo’ en www.groenlo.nl

