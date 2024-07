Linda Rosman presenteert “Ik maak het uit” – een lezing over de knipperlichtrelatie met jezelf

GROENLO – Op vrijdag 30 augustus wordt in De Mattelier in Groenlo een try-out lezing gehouden door Linda Rosman uit Zieuwent. De lezing, getiteld “Ik maak het uit – over de knipperlichtrelatie met jezelf”, belooft een avond vol herkenning, humor en waardevolle inzichten.

Over de lezing

Heb je ooit moe gevoeld van de constante innerlijke strijd? Vraag je je af waarom je vaak zo hard voor jezelf bent, terwijl je anderen met meer vriendelijkheid en begrip behandelt? Dan is deze lezing iets voor jou. Linda Rosman zal dieper ingaan op waarom we soms zo’n knipperlichtrelatie met onszelf hebben en hoe we een stabielere en meer ondersteunende relatie met onszelf kunnen opbouwen.

Wat kun je verwachten?

Linda neemt je mee in de fascinerende wereld van zelfcompassie. Ze helpt je om te lachen om je interne tegenstrijdigheden en leert je vriendelijker en vergevingsgezinder naar jezelf te zijn. Deze avond zal je aan het denken zetten en je helpen om vriendelijker, geduldiger en milder voor jezelf te zijn.

Voor wie?

Deze lezing is geschikt voor iedereen die soms worstelt met zichzelf, burn-out gerelateerde klachten heeft of aan het herstellen is. Ook werkgevers, werknemers en teams die zowel zakelijk als privé gelukkiger willen worden, zullen veel baat hebben bij Linda’s inzichten.

Over Linda Rosman

Linda Rosman is een transformatie therapeut die zich heeft toegelegd op zelfcompassie. Met haar diepgaande kennis en ervaring helpt ze ondernemers en leiders om mentale barrières te doorbreken en de handrem van hun leven te halen. Linda’s unieke aanpak combineert praktische technieken met diepe innerlijke transformatie, wat resulteert in blijvende veranderingen en zakelijk succes.

Datum: Vrijdag 30 augustus

Locatie: De Mattelier, Groenlo

Tijd: 20:00 uur