Live muziek op t terras bij Taste

GROENLO – Onder de noemer ‘Akoestisch en Live op t terras’ speelt zondagmiddag 16 augustus de vier mans formatie ‘Harry en de Kadavers’ op t terras bij Taste. Deze band heeft al menig luisteraar op het verkeerde been gezet. De naam doet het ergste vermoeden maar niets is minder waar!

In een akoestische setting wordt eigen werk afgewisseld met zorgvuldig uitgekozen covers van onder andere Neil Young en Tom Petty met als basis de harmonie van de mannenstemmen.

De band bestaat uit:

Bernard Koops gitaar, trekzak en zang

Erik Kraleman gitaar en zang

Marcel Giesen bas en zang

Roel van Amerongen percussie en zang.

De entree is vrij maar reserveren is verplicht. Er kunnen maximaal 40 toeschouwers en muziekliefhebbers worden toegelaten in verband met de anderhalve meter maatregel en bij Taste wordt daar stipt aan gehouden.

Zitten op t terras is verplicht, handjes desinfecteren eveneens en Marion of Roland gaan met de pet rond voor de band omdat muzikanten zich belangeloos inzetten.

Zondag 16 augustus

Aanvang: 14:30

Reserveren: een appje naar 06 526 467 66, of een mailtje naar info@rockcafetaste.nl

