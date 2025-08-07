Luchtbuks Schieten bij Café de Kroon: 20e Grols Kampioenschap

GROENLO – Ook dit jaar organiseert Schietvereniging De Kroon weer het populaire Grols Kampioenschap Luchtbuks Schieten. Bedrijven, buurten en vriendenteams uit de regio kunnen zich inschrijven voor één van de voorrondes op zaterdag 6, 13 of 20 september 2025.

Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. Elk team bestaat uit vier deelnemers, waarvan maximaal twee geoefende schutters.

De grote finale vindt plaats op zaterdag 27 september 2025, waarin de twaalf beste teams het tegen elkaar opnemen.

Inschrijven kan tot 23 augustus 2025 via info@svdekroongroenlo.nl of via de inschrijflijst bij Café de Kroon. De kosten bedragen €25,- per team. Aanwezigheid op de wedstrijddagen is om 14:00 uur.

Let op: deelname is op eigen risico.

