Mannenzangvereniging “Inter Nos” houdt jaarconcert

GROENLO – Het jaarconcert van het mannenkoor “Inter Nos” uit Groenlo vindt dit jaar plaats op donderdagavond 30 maart 2023 van 19.30 tot 22.30 uur in City Lido in Groenlo. De gastoptreden dit jaar is het klein koor ‘Second Edition’ uit Lichtenvoorde.

Helaas was het vanwege de COVID-19-pandemie niet mogelijk voor “Inter Nos” om een jaarconcert te houden. Zelfs tijdens het 75-jarig bestaan in 2021 kon het koor geen jaarconcert organiseren. Nu de pandemie echter enigszins naar de achtergrond is verdwenen, is het mogelijk om het jaarlijkse concert te houden.

“Inter Nos” brengt een compleet nieuw repertoire ten opzichte van voor de pandemie. Hoewel het tijdens de pandemie niet altijd mogelijk was om te repeteren, slaagden ze er wel in om nieuwe stukken te leren en te repeteren. De uitzondering is het nummer “Inter Nos” lied. Enkele van de nummers die zullen worden uitgevoerd zijn “Pastorale” van Ramses Shaffy en Liesbeth List, “California Dreaming” van The Mamas & The Papas, “Country Roads” van John Denver, “Yesterday” van The Beatles en meer.

Het mannenkoor “Inter Nos” staat onder leiding van dirigent Esther Gotink-van der Heijden, met Gerard Geurts als pianist, ter vervanging van Joop Abbink.

Als gastoptreden treedt “Second Edition” uit Lichtenvoorde op. “Second Edition” is een klein koor dat met hun zang de harten van haar publiek wil raken. Het koor telt 13 leden en zingt meerstemmig, zowel a-capella als met pianobegeleiding. Het koor zingt liedjes van lang geleden en tijdloze popsongs. “Second Edition” zal ongetwijfeld een grote vocale bijdrage leveren aan het concert van dit jaar. Het repertoire zal divers zijn, waaronder “A Million Dreams” uit de film The Greatest Showman, “Streets of London” van Ralph McTell, “Don’t Give Up on Me” van Andy Grammar en meer.

Esther Gotink-van der Heijden is niet alleen dirigent van ‘Inter Nos’ maar ook dirigent van ‘Second Edition’. De pianist is meestal Dennis Vallenduuk, maar helaas zal hij niet aanwezig kunnen zijn en zullen zijn taken worden overgenomen door Gerard Geurts, de pianist van “Inter Nos.”

Aan het einde van het concert wordt samen “We’ll Meet Again” gezongen en tijdens de pauze is er een verloting. De toegang deze avond is gratis en de deuren gaan om 19.00 uur open.

