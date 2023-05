Marianum hijst regenboogvlag in kader van Pride Month

OOST GELRE – Op donderdag 1 juni hijst Scholengemeenschap Marianum de regenboogvlag. In Lichtenvoorde wordt dit gedaan door locatiedirecteur, Robert Otten en in Groenlo door Yvonne Bouw, teamleider bovenbouw Groenlo. Dit moment vindt plaats in de kleine pauze om 10.10 uur in Groenlo en Lichtenvoorde voor bij de schoolgebouwen.

Op 1 juni begint de internationale Pride Month waarbij over de hele wereld verschillende evenementen en pride’s worden georganiseerd. Op deze manier worden mensen bewust gemaakt van hun positie en strijden daarmee ook om gelijke rechten voor LHBTI-ers. Marianum draagt hier ook aan bij door de regenboogvlag te hijsen op 1 juni. Deze vlag staat symbool voor de normen en waarden die Marianum onderschrijft, zoals een veilig leerklimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Daarnaast is er een actieve GSA die onder leiding van docent mevrouw Jannink deze maand extra activiteiten organiseert. Zo kunnen leerlingen gratis toegangskaartjes winnen voor een voorstelling die over LHBTIQ+ thema’s gaat en in de kantine kunnen ze verschillende roze (gezonde) lekkernijen kopen. Het Instagram account van het GSA-netwerk van Marianum is te bekijken via: https://www.instagram.com/gsa.marianum/.

GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance en is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

