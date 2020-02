Marianum Toneel speelt ‘The Deadly Sins’

GROENLO – Marianum Toneel speelt dit seizoen ‘The Deadly Sins’ op donderdag 6 februari en vrijdag 7 februari 2020 in de Kapel van Marianum in Groenlo. Een spannende uitvoering over zeven jongeren, zeven dromen, zeven zonden en één sleutel…..

De groep van acteurs, muzikanten en decorbouwers is samengesteld uit ervaren leerlingen en heeft dit jaar ook weer nieuwe talenten. Alles wat tijdens The Deadly Sins te zien en te horen is, wordt door leerlingen voorbereid en uitgevoerd: muziek, decors, kostuums en spel. Het script van het toneelstuk is geschreven door Ceciel Kolkman-Wopereis, werkzaam op Marianum. Daarnaast is een aantal scenes door de spelers zelf bedacht en uitgeschreven.

De uitvoeringen beginnen om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). De toegangskaarten kosten € 4,00 per stuk en zijn vanaf donderdag 23 januari 2020 te koop tijdens de grote pauzes in de aula’s van Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde. Ook op de avond zelf zijn kaartjes te koop bij de entree maar… op=op. Reserveren kan ook via toneel@marianum.nl