Marveld ATB-tocht Groenlo maakt zich op voor de 24e editie

Gepubliceerd op 9 december 2019 om 13:35

Daldeejend op de mountainbike door het Achterhoekse land

GROENLO – Plezier op de fiets, daar draait het om op maandag 30 december 2019 tijdens de Marveld ATB-tocht in Groenlo. De tocht van de RTCG wordt dit jaar voor de 24e keer gehouden en is voor vele mountainbikers is dit de sportieve afsluiting van het jaar.De deelnemers fietsen hierbij over geheel uitgepijlde routes door bossen, over zand- en gravelpaden, langs boerenerven, door stallenen zelfs dwars door het café.

Dwars door de kroeg

Vanaf startlocatie de Blanckenborg in Groenlo zijn er 3 uitdagende en avontuurlijke routes uitgezet waarbij – afhankelijk van de route – Groenlo, Lievelde, Zwolle, Zwillbrock (DE), de Holterhoek en Rekken worden aangedaan. Traditiegetrouw is de pauzeplek bij Landgasthof Reirink in het Duitse Zwillbrock.Hier fietsen de deelnemers onder luid applaus van de aanwezige cafébezoekers Durch die Kneipe von Ludwig. Tussen de vuurkorven en met livemuziek houden de deelnemers een welverdiende pauze. In het geval van technisch malheur is Goossens Groenlo op de pauzeplaats present met een reparatiestand.

Ook perfect voor gravelriders

De organisatie heeft de route laten beoordelen door een ervaren gravelrider. Hij kwam tot de conclusie de Marveld ATB-tocht die dwars door het Achterhoeks coulissenlandschap voert, ook bijzonder geschikt is voor een uitdagende gravelbike.

Drie afstanden

Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden; 35, 45 of 60 kilometer. Daarmee is de Marveldtocht zowel geschikt voor de beginnende als de meer geoefende fietser. De route naar het startbureau bij De Blanckenborg alsmede de parkeergelegenheden zijn duidelijk aangegeven. Volg de borden. Deelname aan de toertocht kost 6 euro per persoon, NTFU-leden betalen op vertoon van de ledenpas 4 euro. Pinnen is uiteraard mogelijk.Voor NTFU- en KNWU-leden is er de mogelijkheid om elektronisch in te schrijven bij de Scan&Go-stand. Na afloop is erbij het startbureau volop gelegenheid voor een gezellige nazit met een hapje en een drankje.

Marveld ATB-tocht

Maandag 30 december 2019

Afstanden: 35-45-60 km

Vertrek tussen 8.30 en 10.00 uur

De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a, 7141 DE Groenlo