Marveldtocht Groenlo benoemd tot Klassieker

GROENLO – Op vrijdag 30 december organiseert fietstoerclub RTCG in Groenlo voor de 25e keer de Marveldtocht. Om dit jubileum goed te vieren, pakt de organisatie uit met hagelnieuwe MTB- en gravelroutes, een frisse nieuwe pauzeplek, een gezellige afterparty én een nieuwe naam: Marveld Klassieker, Gravel- & MTB-tocht.

Dat de organiserende RTCG de deelnemers naast MTB-routes nu ook gravelroutes aanbiedt, is niet vreemd. Het unieke Achterhoekse landschap telt immers vele gravelstroken, zandwegen en kerkepaden en is daardoor ontzettend in bij gravelbikers. Rijders die willen gravelen hebben de keuze uit twee routes: 50 en 70 kilometer. De routes zijn niet uitgepijld, maar worden als GPX-bestand aangeboden.

Wie wil MTB-en heeft de keuze uit drie afstanden. De kortste afstand – 25 kilometer – is speciaal uitgezet voor beginnende fietsers die kennis willen maken met het mountainbiken en het rijden van toertochten. De meer ervaren MTB-rijders kunnen kiezen voor een rit van 40 of 60 kilometer door het Achterhoekse coulissenlandschap. Alle routes zijn erg afwisselend en gaan over uiteenlopende paden, door bossen, over boerenerven, door schuren en over singletracks.

Unieke pauzelocatie

Boerderij ‘Hommelink’ aan de Tankweg in Lievelde, bekend van de melk- en ijstap en de verkoop van bloemen en vlees, is de nieuwe pauzeplek van de Marveld Klassieker. Elke route heeft hier een stop. Deelnemers worden door de organisatie getrakteerd op een kop bouillon en een krentenbol. In het geval van technisch malheur staan Fietsenwinkel Goossens Groenlo present met een reparatiestand.

Afterparty bij De Blanckenborg

25 jaar Marveldtocht en de geboorte van een Klassieker, dat moet natuurlijk gevierd worden! Daarom ontvangt elke deelnemer aan de Marveld Klassieker bij de start een consumptiemunt, die na afloop van de tocht kan worden ingeleverd bij het horecaplein en recht geeft op een heerlijk drankje naar keuze. Zittend bij de vuurkorf, onder het genot van een drankje en met gezellige muziek op de achtergrond proosten we dan op het zilveren jubileum. Het horecaplein bedient overigens niet alleen de dorstige toerfietser, maar stilt ook de stevige trek in de vorm van een lekkere warme hap. Leuker en gezelliger kun je het fietsjaar 2022 toch niet afsluiten!

Praktische informatie

De start van de Marveld Klassieker is tussen 8.30 en 10.30 uur vanaf tennis- en golfcomplex De Blanckenborg aan de Oude Winterswijkseweg 45a in Groenlo. De route naar het startbureau alsmede naar de diverse parkeerplaatsen in de omgeving zijn duidelijk aangegeven.

Voorinschrijven kan via https://www.fietssport.nl/inschrijven/50417 Hierbij krijgt je een barcode waarbij je na het scannen direct van start kan. Op de dag zelf inschrijven is uiteraard ook mogelijk. Er kan contant en met PIN worden betaald.

Deelname aan de toertocht kost acht euro per persoon, NTFU-leden betalen zes euro per persoon. Voor NTFU- en KNWU-leden is er de mogelijkheid om elektronisch in te schrijven met de ledenpas bij de Scan&Go-stand.

Marveld Klassieker Gravel & MTB

Vrijdag 30 december 2022

25-40-60km MTB

50-70km Gravel

Vertrek tussen 8:30 en 10:30 uur

De Blanckenborg, Oude Winterswijkseweg 45a 7141 DE Groenlo

Schijf je nu direct in via: https://www.fietssport.nl/inschrijven/50417

