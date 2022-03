Met duikboot in Grolse Gracht

GROENLO – Aanstaande vrijdag kan de Gracht in Groenlo op een wel heel bijzondere manier bekeken worden, namelijk per duikboot. Het initiatief komt van Ervaar Groenlo en is bedoeld om te kijken of er naast kajakken, ook animo is voor onderwatertochten.

Het plan leefde al langer bij eigenaar Michaël Lammers van Ervaar Groenlo. ‘Toen wij vorig jaar begonnen met het aanbieden van kajaktochten, hoorden we van verschillende mensen dat het water in het midden van de gracht wel 6 meter diep zou zijn, omdat het een oud verdedigingswerk is. Dat is perfect voor de 4-persoons onderzeeër die we nu hebben gekocht’.

Naast de kans op het zien van oude nederzettingen, karren, bruggen en kanonnen uit de tijd van de Slag om Grol in 1627, is ook de flora en fauna in de Grolse Gracht de moeite waard, zo weet Lammers van de Groenlose Hengelvereniging. De boot is uitgerust met periscoop wat de mogelijkheid geeft om heel dicht bij broedende watervogels te komen, zonder ze te storen.

Vrijdag is de eerste proefvaart, waarbij geïnteresseerden kunnen meeduiken. Deelname is gratis, maar mensen moeten vooraf wel reserveren via https://ervaargroenlo.nl

