Metal en Blues in Rockcafe Taste

GROENLO – Aankomend weekend zijn er twee evenementen in het muziekcafé van Groenlo. Zaterdagavond een metalnight met drie bands en op zondagmiddag komt niemand minder dan de Sean Webster band naar Groenlo.

Eenmaal per jaar houden ze bij Rockcafe Taste een metalavond. Een avond voor de echte liefhebber van deze stroming binnen de rock. 24 September wordt om 21:30 afgetrapt en er spelen maar liefst drie bands. Rise Above, een 4 mans Hardcoreband uit het oosten van Nederland. Een no nonsense en eerlijke explosie als antwoord op het leven. Na een album en twee MCD’s uitgebracht te hebben op het WTFRECORDS hardcore-label werken ze momenteel aan een nieuw album. Daarnaast speelt Cannibalistic Sqvirrel, een heavy metal band uit Doetinchem met invloeden van Thrash Metal. En dan nog Fatesealer, een band uit het oosten des land, beïnvloed door bands als bijvoorbeeld Wolfbrigade. Zoek het bij deze band dus in de hoek van de hardcore punk. Aanvang 21:30 en kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Dan de zondag, 25 september. De Sean Webster band. Door Covid al twee keer moeten verzetten, maar nu komt het er toch echt van. Apetrots zijn ze bij Taste deze blues-mastodont op het podium te mogen verwelkomen.

Sean Webster (UK) – De Engelsman Sean Webster is gezegend met een karakteristieke rauwe stem; ergens tussen Joe Bonamassa en Joe Cocker. Als gitarist legt hij veel gevoel in zijn spel en bezit hij de gave om prima songs te schrijven. Sean heeft op zijn tours vele landen aangedaan, van Europa tot en met de States. Hij verscheen op nationale televisie in Austin, Texas, deed live sessies op BBC radio 2 en gaf verscheidene interviews op regionale radio- en televisie shows.

Op zijn zesde en net verschenen laatste album getiteld ‘Leave your heart at the door’ is Sean terug als enige gitarist, iets dat sinds zijn eerste album niet meer is voorgekomen. Hoewel het misschien cliché klinkt heeft Seans nieuwe album letterlijk iets voor iedereen. Het bevat blues, ballads en meer mainstream nummers en Sean hoopt dat dit z’n fans zal aanspreken.

De vakpers is laaiend enthousiast over dit laatste album. Walter Vanheuckelom in Blues Magazine: ‘Romantische zielen en liefhebbers van intense ballades komen zeker aan hun trekken want er staan verschillende blues pareltjes op het album’. Vooraanstaand muziekmedium Music News zei al eens: ‘nog nooit iemand gehoord met een stem als Sean Webster’. Nationale en Internationale bluesmedia komen superlatieven te kort.

De band van Sean Webster bestaat uit bassist Floris Poesse, drummer Ruud Gielen en op toetsen Hilbrand Bos.

Er zijn nog enkele kaarten. Aanvang 15:00 uur en kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

