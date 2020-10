Metal-Vinyl avond in Taste.

GROENLO – Voor de metal-liefhebbers wordt er zaterdagavond 10 oktober een vinylavond in Taste gehouden. Je mag uiteraard je eigen Metal elpee (s) meebrengen, van Slayer tot Dimmu Borgir en van Black Sabbath tot Metallica!

We draaien van iedere meegebrachte elpee maximaal twee nummers en je mag maximaal twee elpees meebrengen, zodat iedereen aan bod komt.

Er wordt, in verband met de nieuwe coronaregels al vroeg gestart, de avond duurt van 18:00 tot 21:30, de 1,5 m regel wordt streng gehanteerd en zitten is verplicht. Je moet ook even reserveren omdat er maar 20 mensen toegelaten kunnen worden. Dit kun je doen door een appje te sturen naar 06-52646766 of een mailtje te sturen naar info@rockcafetaste.nl/a>