Middag matinee voorstelling in De Mattelier

GROENLO – Op zondag 20 november staan de muzikanten van de Grenslandkapel en de Grensland Oberkrainer op de bühne in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo. Een voorstelling met blaasmuziek van de allerbovenste plank. Of anders gezegd: “Mit einem Lächeln durch die Alpenländer.”

Voorafgaand aan het concert is er een muzikale inloop met Tiroler DJ P@trick. Ook de afterparty en meet & greet met de artiesten zal door de Tiroler DJ muzikaal omlijst worden.

Het optreden op zondagmiddag 20 november begint om 14.00 uur. De kaarten kunnen telefonisch besteld worden bij De Mattelier in Groenlo, tel. 0544 – 46 20 20 of via de website www.demattelier.nl.

Voor meer informatie www.grenslandkapel.nl of Facebook.com/DeGrenslandkapel

Datum: Zondag 20 november

Locatie: Sociaal Cultureel centrum De Mattelier

Aanvang: 14.00 uur

Grenslandkapel en Grensland Oberkrainer



