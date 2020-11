Midwinterhoornwandeling 22 december in Groenlo afgelast

GROENLO – De populaire midwinterhoornwandeling die op 22 december gehouden zou gaan worden in Groenlo gaat niet door. “Het zou de 12e editie worden”, aldus de organisatoren Erik Mentink en Jos Spiekker.

“In goed overleg met gemeente Oost Gelre is hiertoe besloten. De huidige maatregelen omtrent corona duren nog tot ver in december en laten het houden van dit soort evenementen niet toe. Uiteraard zijn wij ons zelf ook bewust van het onaanvaardbare risico van de midwinterhoornwandeling in deze verschrikkelijke tijd”, aldus de organisatoren.

De volgende midwinterhoornwandeling kunt u alvast in de agenda zetten voor 22 december 2021