Muurschildering ‘Slag om Grolle’ genomineerd voor buitenkunst

GROENLO – Door luisteraars van de radiozender NPO4 zijn tien kunstwerken aangedragen. Het gaat dan specifiek om kunstwerken in de buitenlucht.

De muurschildering ‘Slag om Grolle’ is door schilders van de ‘Strakke hand’ in drie dagen aangebracht op de muur van de zijkant van een woning. De afbeelding is een tafereel uit het dagelijkse leven van 1627. Het schilderij is geschilderd aan de hand van een foto van fotograaf René van den Mosselaar

Het is nog mogelijk om tot zaterdag 9.00 uur te stemmen. De winnaar van deze regio wordt bekend gemaakt op zondag om 8.45 in de uitzending van De Ochtend van 4.

Stemmen kan hier

