Muziekseizoen bij Taste start weer – met topband Turbo

GROENLO – Na een welverdiende vakantie en een roerig jaar qua gezondheid hebben Roland en Marion alles weer op de rit. Zoals ieder jaar in de eerste week van september, trappen ze op zaterdag 6 september vol enthousiasme het nieuwe muziekseizoen af.

De aftrap wordt verzorgd door Turbo, met o.a. Dick Kemper (VandenBerg) en Lain Barbier (Diesel, Vitesse).

In februari 2024 stond Turbo ook al bij Taste. De kroeg dampte toen nog uren na – wat een optreden! Reden genoeg om ze terug te vragen.

Let op: de aanvang is dit jaar 21:00 uur (eerder dan voorheen). Vanaf nu starten alle bands bij Taste om 21:00 uur, zodat het rond of voor middernacht weer rustig is in de kroeg. Zo is er nog tijd om gezellig na te praten of na te genieten met de band.

🎟 Kaarten: rockcafetaste.stager.co/shop/default

TURBO

Turbo bestaat uit rockveteranen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

De band ging in 1978 voortvarend van start, bracht twee lp’s uit (Turbo en You Girl), scoorde een bescheiden hitje met You Girl, bracht een spetterende live-cd uit (Turbolence, 2002) en stond jarenlang op talloze podia.

Na de release van You Girl kreeg de band ooit de kritiek dat het nummer gejat zou zijn van The Police. Lain Barbier, aanvoerder en componist/tekstdichter, drukte dit op ludieke wijze de kop in door de recensent een jarenoude demo uit zijn punkperiode met The Speedtwins op te sturen – waar het nummer al op stond. Het leverde hem brede erkenning op als songwriter.

Nu, in 2025, staat Turbo nog steeds onder leiding van brulboei/gitarist Lain Barbier. De band speelt overal waar ze maar kunnen – tot ze erbij neervallen.

Lain Barbier speelde o.a. bij Diesel, Vitesse, Rotor, No Exqze en Smalltown Nobodies, zit nu in SugaRiff en treedt ook solo op. Bekend van The Voice Senior 2018, waar hij de halve finale bereikte.

Dick Kemper speelt de baslijnen nog altijd met dezelfde passie als in zijn VandenBerg-tijd.

Cyril Whistler , gitarist, gooide grote ogen met Whistler/Courbois/Whistler en bracht recent het album Tears of the Wolf uit.

Willem van der Aa, drummer, is voormalig uitbater van de legendarische Katoenclub in Arnhem en drumt nu in de Neil Young-tribute Never Too Young.

Turbo: kerels die nog ouderwets de spijkers uit de vloer spelen!

