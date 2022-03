Muzikaal duo Maas & Klein in de Mattelier

GROENLO – Geboren Grollenaar Tom Klein Gunnewiek speelt op 1 april met zijn nieuwe formatie Maas & Klein in de Mattelier in Groenlo. De band speelt eigen werk dat afgelopen zomer uitkwam op het album Più Vicino, wat ‘dichterbij’ betekent. En dat is de muziek ook. Zo dichtbij dat je het ervaart in plaats van hoort. Intens samenspel van gitaar, toetsen, cello, slagwerk en zang. De stijl is moeilijk in woorden te vangen maar beweegt zich ergens tussen jazz en wereldmuziek. Eigenlijk moet je het gewoon meemaken.

Will Maas en Tom Klein ontmoetten elkaar al heel wat jaren geleden op het conservatorium in Enschede. Ze hebben door de jaren heen vaak met elkaar gewerkt, maar de diepe wens om samen te schrijven aan een album kwam pas uit tijdens de Coronacrisis. Het gevoel van de pandemie is één op één terug te vinden in de composities.

Will Maas is verbonden aan de Rockacademie in Tilburg en veelgevraagd toetsenist op de nationale en internationale podia (Ilse deLange, Beth Hart, Matt Simons, Dolly Dots). Tom Klein is componist voor onder andere documentaires en speelt met zijn partner zangeres Marlies Claasen.

Het muzikale duo is op 1 april te horen en zien in de Mattelier in Groenlo. Tickets kunt u online of aan de kassa bestellen.

Meer informatie via www.demattelier.nl

