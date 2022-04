Na twee jaar weer Koningsdag in Groenlo

GROENLO – Na twee jaar van afwezigheid is er op Koningsdag (woensdag 27 april) in Groenlo een grote Kinder Vrijmarkt. Inmiddels hebben zich alweer heel veel kinderen opgegeven hiervoor. De Kinder Vrijmarkt wordt gedeeltelijk in de Oude Calixtuskerk gehouden, maar de handelaartjes staan ook in de Mattelierstraat en de Kevelderstraat.

27 april Kinder Vrijmarkt De vrijmarkt is van 10:30 tot 16:00 uur en wordt gehouden in het centrum van Groenlo in en rondom de oude Calixtuskerk. Meer informatie Groenlo.nl

Kindervermaak

Maar er is ook aan vermaak voor de kinderen gedacht. Zo zal Scouting Groenlo op het Kerkhofsteeg plein aanwezig zijn. Bij het kookvuur kunnen de kinderen onder begeleiding broodjes bakken en popcorn maken. De schandpaal is ook aanwezig en er zijn sponzen om mee te gooien. Dit gaat echt hilarisch worden.

De Gelderse Roos is ook aanwezig met hun schietspel Hier kunnen de kinderen kijken hoe behendig ze zijn. Als klap op de vuurpijl zal Jannes de Goochelaar menig bezoeker verstelt doen staan van zijn onnavolgbare goochelkunsten. De kinderen zullen met verbazing staan kijken. Echt geweldig om te zien.

Maar er is meer

Daarnaast kunnen de mensen een bezoek brengen aan de Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat. Het is een zeer gaaf voorbeeld van een vroeg 17e -eeuwse Stadsboerderij, de enige in Groenlo en omgeving. Echt een aanrader. Het Stads-museum Groenlo in de Mattelierstraat is op Koningsdag ook geopend en hier staat de 80-Jarige Oorlog centraal. Er is werkelijk van alles te zien rondom de Slag om Grolle en hier is ook een mooie film te zien.

Wilt u Groenlo eens vanuit grote hoogte zien dan is een bezoek aan de Calixtus Basiliek aan te bevelen. Deze staat aan de Kerkwal. Hier kunt u de toren beklimmen en de kerk bekijken. Deskundige gidsen begeleiden u naar boven waar u een geweldig zicht hebt over de vestingstad Groenlo. De VVV in de Kevelderstraat is Koningsdag ook open en hier kunt u zich melden als u de Kerkers wilt bezoeken. In de kerkers worden deze Koningsdag diverse rondleidingen gegeven.

Winkels en horeca

Veel winkels in Groenlo hebben deze Koningsdag de deuren ook geopend en op de vele terrassen zal het goed vertoeven zijn.

Kortom Koningsdag 2022 moet u in Groenlo zijn. Het begint allemaal om 10.30 uur en het duurt tot 16.00 uur. Voor meer info zie de Facebookpagina: Vestingdagen Groenlo of www.groenlo.nl

