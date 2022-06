Nachtafsluiting N18 tussen Groenlo-Lichtenvoorde en Harreveld–Lichtenvoorde-Zuid

OOST GELRE – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde en tussen Harreveld en Lichtenvoorde – Zuid. Hierdoor zijn deze delen van de N18 in beide richtingen afgesloten van maandagavond 27 juni 20.00 uur tot dinsdagochtend 28 juni 05.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd.

Omleidingsroutes

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N318 en de N319. Verkeer vanuit het noorden (N212) wordt via de N312 omgeleid om vervolgens de weg richting Varsseveld of Groenlo te vervolgen. De omleidingsroutes staan tevens aangegeven op informatieborden langs de weg.

Meer informatie?

Kijk op https://rwsverkeersinfo.nl voor meer informatie of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot 18.30 uur).

