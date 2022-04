Nico Dijkshoorn en Veldman bij Taste!

GROENLO – Maar liefst twee topacts komen het weekend van 9 en 10 april naar Taste. En er zijn nog een paar kaarten! (Kaarten op www.rockcsafetaste.nl, en klik op het ticketicoon)

Zaterdag 9 april 21:30

Veldman



Veldman is de band die voortkomt uit de landelijk bekende “The Veldman Brothers”, wie kent ze niet! Na het uiteengaan van de broers Gerrit en Bennie, besloot singer/songwriter Gerrit Veldman samen met de huidige bezetting, Mathieu van Uden (drums) en Tenny Tahamata (bass) de band voort te zetten. Met het nieuw aangetrokken talent Matthijs Stauttener (keys) gaan ze de lijn door trekken. Met nieuwe nummers, nieuwe website en nieuw management willen ze laten zien dat ze nog steeds bij de absolute blues top van Nederland behoren. Dus zorg dat je erbij bent!

Nico Dijkshoorn and the Hank Five

Nico zal samen met The Hank Five een spetterende show in Taste geven. Nico speelde al 4 keer eerder in Taste en zowel Nico en de band als Roland en Marion van Taste zijn blij met de optredens en met de warme band die inmiddels tussen beide is ontstaan. Met verhalen, gedichten en een erg fijne band, The Hank Five. man die zegt wat in hem opkomt, geen blad voor de mond neemt, en ook nog eens goed gitaar speelt. Samen met zijn band eert hij zijn muzikale helden in woord en muziek. Ter plekke geschreven gedichten, favoriete verhalen, een eerbetoon aan zijn helden in woorden, proza, beelden, muziek, in direct contact met het publiek. Er is geen ander die dat op deze manier kan.

Zondag 10 april 15:30



Alleen de tickets van Stager online zijn geldig, de tickets van april 2020 zijn helaas en tot onze oprechte spijt vervallen. Door de Lockdowns en de financiële situatie voor de horeca zien wij anders geen mogelijkheid Nico weer te halen.

