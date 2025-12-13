Nieuwbouw Molenberg: Omgevingsvergunning ingediend en plan ligt ter inzage
GROENLO – De nieuwbouw van zorgcentrum De Molenberg heeft een belangrijke stap gezet. Marga Klompé heeft begin september de omgevingsvergunning voor de bouw langs de gracht officieel ingediend. De aanvraag – inclusief het omgevingsplan – ligt inmiddels ter inzage, zodat inwoners en betrokkenen het plan kunnen bekijken en erop kunnen reageren. Dat blijkt uit de nieuwste projectnieuwsbrief van Marga Klompé.
De aanvraag markeert de overgang naar een nieuwe fase in het grote herontwikkelingsproject, dat de komende jaren het gebied rond de Molenberg, Ziekenhuisstraat en gracht ingrijpend verandert. Volgens de organisatie is het indienen van de vergunning “een belangrijke mijlpaal richting de realisatie van moderne zorgvoorzieningen in Groenlo”.
Waarom nu?
De nieuwbouw moet onder meer inspelen op de toenemende zorgvraag in Oost Gelre. De vergrijzing zorgt voor een forse groei van het aantal ouderen dat ondersteuning nodig heeft. Het project omvat meerdere bouwfasen en krijgt een centrale plek in de binnenstad.
Een woordvoerder van Marga Klompé laat weten dat de organisatie blij is met deze stap: “We willen omwonenden en betrokkenen zo goed mogelijk meenemen in het proces. De terinzagelegging is een belangrijk moment om vragen te stellen en mee te denken.”
🔗 Meer info: www.margaklompe.nl/nieuwbouwmb
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Inspiratiesessie in Bibliotheek Groenlo: hoe AI het onderwijs van morgen verandert 1
- Winteropenstelling Huis Zypendaal brengt historie tot leven 1
Trending deze week
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 1
- Oliebollenwedstrijd GHV gaat voor de 13e editie het Twentekanaal op 1
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7