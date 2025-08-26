Nieuwe sporthal De Barkenkamp opent in Groenlo

GROENLO – Donderdag 28 augustus 2025 wordt sporthal De Barkenkamp officieel geopend. De hal staat naast het Marianum en is bedoeld voor zowel onderwijs als sportverenigingen. De gemeente Oost Gelre spreekt van een duurzame mijlpaal voor de stad.

De bouw begon in 2024, nadat al in 2016 duidelijk werd dat de oude sportvoorzieningen niet meer voldeden. Met symbolische momenten zoals een basketbal in de graafmachine en het hoogste punt in maart 2025, groeide het project uit tot een lokaal herkenningspunt.

Wethouder Gerjan Teselink: “Nu de sporthal helemaal af is, zie je dat dit echt een sportieve aanwinst is voor Groenlo en Oost Gelre. Hier kan nog generaties lang gesport worden.”

Duurzaam en multifunctioneel

De hal is ontworpen door Hooper Architects en gebouwd door Vaessen B.V. Het gebouw is bijna energieneutraal, voldoet aan de NOC*NSF-eisen en heeft houten gevelbekleding. Overdag gebruiken leerlingen van het Marianum de hal, ’s avonds maken lokale verenigingen zoals Rap & Snel er gebruik van. Ook samenwerking met het Graafschap College en basisscholen wordt onderzocht.

Feestelijke opening

De officiële opening start om 15.00 uur met toespraken en een muzikale act. Bezoekers kunnen de sporthal bezichtigen en afsluiten met een hapje en drankje.

📅 Donderdag 28 augustus 2025, 15.00 uur

📍 Sporthal De Barkenkamp, Groenlo

💶 Gratis toegang

🔗 Aanmelden: bit.ly/3TNlvp8

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in