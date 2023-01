Nieuwjaarsloop bij s.v. Grol

GROENLO – Op zondag 8 januari 2023 zal de nieuwjaarsloop en -receptie van s.v Grol plaatsvinden. Er wordt gestart met de traditionele nieuwjaarsloop met twee hardloopafstanden: 3,5 km (start 10.45 uur) en 9,5 km (start 10.30 uur). Inschrijving en ophalen startnummer vanaf 9.30 uur in de hal van het sportcafé. Tevens is er de mogelijkheid om een wandeltocht te lopen: 5,5 km (start tussen 9.30 en 10.30 uur). Route te verkrijgen en aanmelding in de hal van het sportcafé.

Aan deze nieuwjaarsloop kunnen leden als niet-leden meedoen. Deelname is gratis. Bij de hardloopwedstrijden zijn er alleen voor de leden bekers, medailles en prijzen te verdienen. In elke leeftijdscategorie (of combinatie van leeftijdsklasse) zijn er twee prijzen te verdienen. Na de loop is er een Panna Arena op het Hoofdveld en kan de jeugd ook in de Sporthal voetballen.

Teven is er voor de jeugd tot 15 jaar een zakje snoep en bekertje ranja en is er voor iedereen vanaf 11.30 uur een broodje warm vlees of broodje knakworst beschikbaar.

Om 12.30 uur starten volgt de nieuwjaarsreceptie in het sportcafé. Als eerste staat de prijsuitreiking op het programma. Daarna volgt de extra Algemene Leden Vergadering ter verkiezing en aanstelling van de nieuwe voorzitter van de club.

