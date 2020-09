Oktoberfeest in Groenlo

groenlo – Oktoberfest Groenlo gaat door in aangepaste vorm op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober 2020. Beide dagen zijn er Duitse Slagers en Polka te horen van 19:00 tot 00:00 uur. De organisatie hanteert deze dagen RIVM maatregelen. Coronaproof met maximaal 4 bezoekers per tafel. De pullen bier en drankjes worden aan tafel geserveerd.

De line up van dit jaar:

DIE STADL FREUNDE

Deze Twentse volksmuziek kameraden weten waar Oktoberfest om draait. Ze geven je beide dagen het gevoel alsof je in de Bierhalle in München staat!

DJ JEROEN

Vaste prik voor Oktoberfest Groenlo is DJ JEROEN. Tussen al de Duitse Schlagers en Bratwursten zorgt DJ Jeroen voor gezellige muziek!

De Oude Calixtuskerk zal sfeervol worden aangekleed in Oktoberfest stijl. Ook de bratwursten zullen niet ontbreken.

Tickets Oktoberfest Groenlo

De tickets worden verkocht per tafel voor €50 euro ex service fee. Maximaal 4 personen per tafel. Omgerekend betaal je €12,50 per persoon als je met 4 personen komt.

Klik hier om kaarten te bestellen!