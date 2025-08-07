Onder de vloer gevonden: programmaboekje Grolse Kermis 1953 duikt op in aanloop naar kermisweek

GROENLO – Een opmerkelijke vondst in een oud Grols huis: tijdens renovatiewerkzaamheden kwam onder de vloer een programmaboekje van de Grolse Kermis uit 1953 tevoorschijn. Het vergeelde boekje, getiteld Groenlo’s Kermiscomité 1953, biedt een zeldzame blik op hoe de inwoners van Groenlo 72 jaar geleden kermis vierden – met toewijding, poëzie en vooral veel saamhorigheid. De ontdekking komt op een passend moment, nu Groenlo zich opmaakt voor de kermisweek van 15 t/m 18 augustus 2025.

Statige woorden, warme boodschap

Het boekje opent met de woorden: “Door middel van deze circulaire komen wij U een beknopt overzicht brengen…” De stijl is statig, bijna plechtig, maar vooral doordrenkt van betrokkenheid bij de gemeenschap. Het comité richt zich tot de inwoners – of zoals zij ze noemen: Grollenaren – met een overzicht van het programma, praktische aanwijzingen en een oproep tot gezamenlijke inzet.

Opvallend is de bescheiden toon waarmee het comité meldt dat het bloemencorso dat jaar wordt georganiseerd door Stichting Groenlo Sprookjesstad. De reden: “Het is ons als Kermis-Comité toch nimmer mogelijk de financiële lasten te dragen, welke verbonden zijn aan het maken van een écht bloemencorso.”

Sprookjessfeer aan de Bastenwal (Maliebaan)

Het programma van 1953 kent bijzondere elementen, zoals een sprookjesspel rond Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Aan de vijver bij de muziekkapel komt het verhaal tot leven, compleet met licht, muziek en toneelspel.

“Beschenen door machtige schijnwerpers zal het sprookje van Sneeuwwitje zich tussen vijver en muziekkkoepel voor U afspelen,” schrijft het comité. De volledige Grolse jeugd speelt mee in het stuk, met nymfen, duivels, een toverspiegel en – zoals het sprookje betaamt – een glazen kist.

Van kinderbal tot ringrijden

Naast het sprookjesspel was er in 1953 een rijk gevuld programma:

Buksschieten , vanwege groot succes uitgebreid.

Ringrijden met bromfietsen , als alternatieve afleiding tijdens het vogelschieten.

De Ronde van Groenlo , een wielerwedstrijd voor jeugdige renners.

Kinderoptocht en Kinderbal , met hernieuwde inzet na een wat teleurstellende editie het jaar ervoor.

Fakkeloptocht, als feestelijk slot: “omdat men vraagt naar een klinkend slot.”

Opvallend is de invoering van Waardebonnen als nieuw betaalmiddel. Het comité stelt tevreden vast dat deze bonnen de traditionele intekenlijsten hebben vervangen en goed zijn ontvangen door de bevolking.

Tijdgeest en betrokkenheid

Wat het boekje uit 1953 vooral laat zien, is een sterk gemeenschapsgevoel. Het comité doet geen beroep op applaus, maar op inzet:

“Een opwekking om U een ruim aandeel daarin te verschaffen is eigenlijk overbodig, gezien de uitkomst van het vorige jaar. Mogen wij U ditmaal dan aansporen om te zorgen dat Uw aandeel van dit jaar het vorige ver zal overtreffen.”

Het boekje sluit af met een lijst van twintig namen: acht bestuursleden en twaalf commissieleden, allen afkomstig uit Groenlo.

Meer historie online

Wie nieuwsgierig is naar beelden uit de kermisgeschiedenis van Groenlo, kan terecht op de fotopagina van Scherpinbeeld.nl (door op de pijltjetoetsen, rechtsboven de foto, te drukken kun je alle pagina’s zien). Hier staan honderden foto’s uit vroeger tijden – waaronder sfeerbeelden van kermissen in de jaren ’50, ’60 en ’70.

