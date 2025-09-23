Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo

GROENLO – Op zondag 28 september 2025 wordt in Groenlo de Nazomerwandeling gehouden. Deze wandeling is de vervanger van de Midzomerwandeling van 22 juni, die destijds niet doorging vanwege de hitte. Nu hopen de organisatoren dat het nazomerzonnetje de wandelaars wél gunstig gezind is.

De start is tussen 13.30 en 15.00 uur bij Brouwersnös, aan de Eibergseweg 1. De route voert de deelnemers door en rond het vestingstadje en is ongeveer zes kilometer lang. De tocht duurt zo’n anderhalf uur en is geschikt voor jong en oud.

Onderweg worden de wandelaars verrast door optredens van diverse artiesten, die zorgen voor een vrolijke en sfeervolle omlijsting. Daarnaast is er een vleugje geschiedenis in de route verwerkt, waardoor de tocht niet alleen ontspannen maar ook leerzaam is.

“Het is een prachtige manier om samen met familie en vrienden de omgeving van Groenlo te beleven,” aldus de organisatie. “Iedereen kan meedoen, of je nu een doorgewinterde wandelaar bent of gewoon zin hebt in een gezellige middag.”

Deelname is gratis.

📅 Datum: zondag 28 september 2025

📍 Startlocatie: Brouwersnös, Eibergseweg 1, Groenlo

⏰ Starttijd: tussen 13.30 en 15.00 uur

🚶 Afstand: ca. 6 km (± 1,5 uur)

💶 Kosten: gratis

🔗 Website: Brouwersnös

