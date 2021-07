Open Groenlose om het Grolse kanon alweer voor de 39e keer

Deel dit bericht













GROENLO – Zaterdag 7 augustus wordt door veel vissers weer een gooi gedaan naar het kampioenschap voor het Open Groenlose om t Grolse kanon. Dit om het felbegeerde replica Grolse Kanon in het bezit te krijgen. Deze wedstrijd is een van de oudste wedstrijden in de regio en wordt in 2021 alweer voor de 39e keer gehouden aan de boorden van de stadsgracht. Na de afgelasting in 2020 vanwege corona staan de deelnemers alweer te trappelen om in Groenlo aan de start te verschijnen. De eerste toppers hebben zich alweer ingeschreven.

Café Frielink

Ditmaal zal de loting en de prijsuitreiking plaats vinden bij cafe Frielink aan de Notenboomstraat 46 in Groenlo in de achterzaal. Om het de deelnemers gemakkelijk te maken qua parkeren komt er speciaal voor het Groenlose Open een speciale flyer met daar de parkeerplekken en de route hoe te lopen naar cafe Frielink.

Voorafgaand aan de loting om 7.00 uur kan men de wagen het beste even parkeren op de parkeerplaats bij de Jumbo en van hieruit via de Houtwal en Walstraat naar de achteringang van cafe Frielink lopen. Dit zal ook met borden worden aangegeven

Loting

Vanaf 6.30 uur is de achterzaal van cafe Frielink open en exact om 7.00 uur wordt er geloot, voorafgegaan door een briefing. Om 8.30 uur klinkt het beginsignaal en er wordt gevist tot 12.30 uur. Opgave kan uitsluitend via mail: opengroenlose@visseningroenlo.nl.

Het belooft weer een prachtige viswedstrijd te worden. Geef je snel op, want de ervaring leert dat deze unieke wedstrijd in no time is volgeboekt. Na afloop zal de prijsuitreiking worden gehouden bij cafe Frielink. Voor de beste Grolse visser is er ook nu weer een mooie prijs.