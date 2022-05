Open repetitie Mannenzangvereniging “Inter Nos” Mannenzangvereniging

GROENLO – “Inter Nos” is een bloeiende vereniging met ongeveer 60 enthousiaste leden. De zang is hetgeen ze als gemeenschappelijke hobby hebben, maar daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd: korenfestival, dweilorkestendag, mannendag, ledendag en natuurlijk de gezamenlijke reisjes.

Op donderdagavond 12 mei 2022 houdt “Inter Nos” een “Open repetitie avond”. Hierbij worden mannen uit Groenlo en omstreken uitgenodigd om eens een repetitie van het mannenkoor mee te maken. Dit met als doel om zelf eens te ervaren wat het betekent om in een koor te zingen en om te kijken in hoeverre het misschien iets voor jou is.

Ook al mocht je denken dat je niet kunt zingen, kom dan vooral. Ook de mannen van “Inter Nos” hebben het moeten leren!​De avond vindt plaats bij City Lido en de aanvang is 19.45 uur. Er is een pauze om 21.00 uur en de eindtijd is 22.00 uur.​ Je bent van harte uitgenodigd.

