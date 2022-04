Opening eindexamenexpositie leerlingen havo/vw0 Marianum

GROENLO – Ja! We zijn heel blij dat we dit jaar de opening van de eindexamenexpositie weer live op school kunnen doen! De opening vindt plaats op vrijdag 8 april van 15.30 – 17.00 uur op Marianum in Groenlo aan de Deken Hooijmansingel 1. Er zijn dan werken te bewonderen van onze havo- en vwo- eindexamenleerlingen die het kunstvak beeldende vorming volgen.

Het is een prachtige expositie waar meerdere thema’s (onder andere ‘Voorbeeldig’, ‘Openingen en gaten’, ‘Grillige karakters’, ‘Citaat van Vincent van Gogh: I dream my painting and then I paint my dream’, ‘World Press Photo 2021: Mads Nissen (the first embrace)) aan bod komen. Iedere leerling heeft de thema’s op geheel eigen wijze geïnterpreteerd.

De eindexamententoonstelling is te bezichtigen tot 17 juni 2022, tijdens schooldagen van 8:30 uur tot 16:00 uur in Marianum aan de Deken Hooijmansingel 1.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....