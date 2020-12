Opvallende Twents-Achterhoekse samenwerking van kroegbazen

GROENLO/HENGELO – Een opmerkelijke Twents-Achterhoekse samenwerking in horecaland. De Twentse ondernemer Erwin Kwakman van muziekcafé De Cactus in Hengelo (Ov.) en Marion van Wijk van rockcafé Taste in Groenlo hebben in coronatijd de krachten gebundeld. Met als resultaat twee akoestische rockshows van The Sec op zondag 13 december bij De Cactus.

Het balletje kwam aan het rollen toen Kwakman, die met zijn muziekcafé in coronatijd tijdelijk is verhuisd naar het gebouw van de Twentse Bierbrouwerij, belde met zijn Achterhoekse collega’s hoe zij in coronatijd het hoofd boven water houden.

Kwakman haalt nog steeds bands in huis. “We kunnen shows door laten gaan door als theater. Volgens het protocol van de Vereniging van Poppodia en Theaters. Daarbij moet de bar gesloten blijven. De entreegelden verdelen we met de artiesten om zo samen de aanhoudende crisis door te komen. De financiële steun van de overheid is namelijk bij lange na niet voldoende en staat in geen verhouding tot de opgelegde maatregelen.”

In de Achterhoek pakken ze het wat anders aan. “We proberen daar vooral erg creatief in te zijn”, vertelt Marion van Wijk. “Van mondkapjes tot t-shirts tot een oliebollenactie en online-pubquizen.”

Maar behalve dat Marion van Wijk samen met haar partner Roland het Achterhoekse etablissement bestiert, spelen ze ook samen in twee rockbands: According to Mary en de akoestische formatie The Sec. Het repertoire van The Sec bracht het duo op het idee om als Duo Taste akoestische thuisoptredens te doen.

“Met die huisconcerten van circa een uur kunnen we toch nog wat inkomsten genereren en zo onze kroeg redden”, vertelt Marion van Wijk. “We hebben er intussen meerdere van deze concerten op zitten. Het is meer dan gezellig en heel intiem. Al stellen we ons ook – door het zo klein te houden – wel erg kwetsbaar op. Met ons tweeën spelen voor drie of vier toeschouwers was wel even wennen. Heel wat anders dan met de hele band voor een volle zaal. En in het begin dus ook best wel spannend.”

Nadat Marion en Roland van Wijk tegenover Erwin Kwakman hadden verteld hoe zij hun kroeg Taste overeind weten te houden, bood hij aan dat ze een dubbele show in De Cactus verzorgen. Om zo de thuisoptredens te promoten. De opbrengst van die middag is dan een donatie voor Taste.

In dit geval haakt de hele band The Sec aan. “Zij doen graag mee om zo te zorgen dat ons café overeind blijft. De vriendschap is groot binnen onze band. Maar onze band draagt ook De Cactus een warm hart toe. Iedereen speelt zodoende belangeloos mee.”

The Sec verzorgt twee akoestische rockshows bij De Cactus. Om 15.00 en 17.00 uur. Roland en Marion zullen eerst enkele nummers met z’n tweetjes spelen. “Om te laten zien wat we zoal doen tijdens die thuisconcerten. Daarna doet de rest van de band mee. Daarnaast verkopen we die middag corona-shirts en mondkapjes en verkoopt De Cactus kerstpakketten in aanloop naar de komende feestdagen.”

Erwin Kwakman blijft intussen zelfs concerten organiseren terwijl er slechts summier mensen naar binnen mogen. “Het mooie vind ik vooral dat we zo als horecabedrijven, met kroegbazen die een enorme passie voor livemuziek hebben, de handen ineen kunnen slaan. Omdat we elkaar dit gunnen en elkaar een warm hart toedragen.”