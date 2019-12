Oudejaarspubquiz bij Rockcafé Taste

GROENLO – Omdat de pubquizen in Taste zo enorm gezellig zijn en altijd vol zitten, organiseert het muziekcafé een Oudejaarspubquiz op maandagavond 30 december.

Er is plek voor tien teams met minimaal 4 en maximaal 6 spelers per team. Het inschrijfgeld is 5,00 per persoon, en bij Taste staan om 19:30 tijdens de inloop de koffie en de oliebollen klaar.

Tijdens de pubquiz wordt er uiteraard voor een lekker hapje gezorgd.

Gezellig de avond voor oudejaarsavond met zn allen fanatiek strijden om een eerste plaats. Bij Taste zorgen ze voor een leuke prijs t.w.v. 150,00 euro, voor het hele winnende team.

Uitdagende vragen, alles betrekking hebbende op gebeurtenissen, muziek en evenementen uit 2019. Wat gebeurde er in 2019, wat waren de roddels in 2019, een audioronde over 2019, met allerlei fragmenten uit dit roerige jaar, 2 plaatjesrondes, één met vragen over foto’s uit 2019, één met personen die in 2019 in het nieuws waren. Het draait in deze pubquiz vooral om plezier en hilariteit Het doel van een pubquiz-avond is vooral het stimuleren van de strijdlust, saamhorigheid en bovenal gezelligheid.

De Oudejaarsquiz staat garant voor speelplezier en gezelligheid voor jong en oud, man en vrouw en van ieder niveau.

Inschrijven of informatie vragen kan middels een mailtje aan Taste. (info@rockcafetaste.nl) en let op: VOL = VOL bij tien teams kan er echt niemand meer bij.

Daarnaast gaat Taste alweer het derde seizoen in met de reguliere pubquizen. Tijdens deze avonden wordt er fanatiek gespeeld, maar daarnaast is het ook gezellig. Opgave voor het volgende seizoen is nog mogelijk tot 15 januari. Omdat er door grote belangstelling in vier manches gestreden wordt, is er op dit moment nog plek voor zes teams

Je geeft je altijd op voor drie avonden. Het seizoen voor de pubquizen loopt van februari tot en met mei, en vanaf september tot en met december. Muziekvragen, algemene vragen, themavragen, plaatjesronden, geluidsronden, petje-op-petje-af-ronde en er kan van alles aan de orde komen. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes teamleden, waarvan er iedere keer minimaal vier en maximaal zes beschikbaar zijn op alle drie avonden. Je mag dus wisselen per avond binnen je team. De inschrijfkosten voor drie avonden is 5,00 euro per persoon.

Er wordt dus drie avonden gestreden. De manche Kroegtijgers is gepland op 30 januari, 5 maart en 2 april. De manche Kroegberen staat op de agenda voor 6 februari, 12 maart en 16 april. Dan de Kroegapen, zij spelen op 13 februari, 19 maart en 23 april, en last but nog least, de Giraffen, daar spelen 7 teams op (eenmalig een vrijdag ivm Carnaval) 28 februari, 26 maart en 30 april. Er is altijd één winnend team per avond, één winnende ‘quizzer’ per avond en na drie avonden een winnend team. De hoofdprijs is een prijs voor het hele team. De vorige pubquizen waren er bijvoorbeeld hoofdprijzen als een proeverij bij Jan’s wijn-, whisky- en bierspecialiteiten, 2 uur de Bier Expierience in t Brouwhoes in Lievelde met een hapje en drankje, een team-etentje bij het Huys van Frederik Hendrik. Dit keer is de hoofdprijs voor het winnende team per manche een avondje Escaperoom voor het hele team.

Op 7 mei vindt de grande finale plaats en strijden de nummers 1 en 2 van de manche Kroegberen, Kroegapen, Kroegtijgers en kroeggiraffen tegen elkaar. Ook daar zal een hele mooie prijs voor beschikbaar worden gesteld.

De avonden starten om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Uitbaters Roland en Marion zorgen altijd voor een hapje tijdens de breinbrekers.

Opgave kan aan de bar bij Taste of door een mail te sturen naar info@rockcafetaste.nl.