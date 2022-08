GROENLO – Zondag 11 september wordt er leuke Ouder / Jeugd koppelviswedstrijd aan de stadsgracht in Groenlo gevist. De deelname is GRATIS en er zijn mooie prijzen te winnen.

De wedstrijd duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur en om 8.00 uur kan er worden geloot op de Maliebaan. Er wordt gevist op aantallen en gewicht.

Jeugd samen met een ouder iemand

Tot de jeugd willen we zeggen, vraag je vader, moeder of een ander ouder familielid, je buren of vrienden die met je deze leuke koppelwedstrijd willen vissen.

Tot de wedstrijdvissers willen we zeggen, nodig en vraag een jonger vissertje uit om samen te vissen. Je komt 1 meter van elkaar af te zitten. Onder de wedstrijd kun je allerlei tips en tricks uitwisselen en zo wordt het ook een leerzame wedstrijd.

Opgave

Je kunt je opgeven via : Ledenkoppel@visseningroenlo.nl . Het liefst opgave als koppel. Maar heb je nog geen koppelmaat dan kun je ook individueel opgeven. De organisatie gaat dan deelnemers (zowel jong als oud) aan elkaar koppelen.

We hopen op een grote deelname en een leerzame wedstrijd. Dus geef je allen snel op en zoals gezegd is de deelname helemaal GRATIS.

