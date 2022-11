Peutervoorstellingen in bibliotheken Groenlo en Lichtenvoorde

GROENLO / LICHTENVOORDE – Op woensdag 7 december en zaterdag 10 december kunnen alle kinderen van 2 tot 5 jaar met hun ouders naar een gratis voorstelling. In Lichtenvoorde is op 7 december de voorstelling ‘Pim en Pom vieren feest!’ te zien en in Groenlo kunnen de peuters met hun ouders op 10 december naar ‘Hé, wie zit er op de WC’. In beide vestigingen begint de voorstelling om 10.30 uur. Deze activiteit is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan op www.oostachterhoek.nl/peutervoorstellingen of in de twee bibliotheken. De voorstelling is mede mogelijk dankzij ‘Samen in Oost Gelre’.

Pim & Pom vieren feest!

In Lichtenvoorde is op woensdagochtend 7 december, om 10.30 uur de voorstelling ‘Pim & Pom vieren feest! te zien.

Wat vieren Pim & Pom voor feest? Is vogeltje ook uitgenodigd? En wat heb je precies nodig voor een groot feest? Zal alles vandaag wel goed gaan? De twee kunnen jullie hulp goed gebruiken. Jullie kennen Pim & Pom van hun leuke avonturen. Maar is Pom echt de wijze van de twee en heeft Pim weer teveel praatjes? Duik in de wereld van Fiep Westendorp Pim & Pom. En vier met de hele familie een Pim en Pom-tastisch feest!

Hé, wie zit er op de WC?

Zaterdag 10 december, 10.30 uur, komt Alexander Brouwer met zijn voorstelling ‘Hé, wie zit er op de WC?’ naar de Bibliotheek Groenlo. Schaap en Neushoorn spelen tikkertje, Nijlpaard glijdt van de trapleuning af en landt precies op tijd in bad voor het ‘Spetterde- Spat-gevecht’ van Haas terwijl Leeuw en Krokodil alvast beginnen met verstoppertje. En dat terwijl het jongetje juist wil slapen! En wie zit er toch de hele tijd op de wc?

De voorstelling is gebaseerd op de boeken ‘Hé, wie zit er op de wc?’ en ‘Retteketet, we gaan nog niet naar bed!’ van Harmen van Straaten

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....