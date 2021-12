Pop-up vaccinatielocatie in Groenlo

GROENLO – GGD Noord- en Oost-Gelderland is op maandag 6 december aanwezig bij De Mattelier in Groenlo met een pop-up vaccinatielocatie. Je kunt hier van 09.00 tot 16.00 uur terecht voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie.

In de pop-up locatie geeft de GGD je alle informatie en kun je vragen stellen.

Belangrijke informatie

Je hebt geen afspraak nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Mogelijk voor 1e én 2e prik. Let erop dat er 3 weken (21 dagen) tussen de 1e en 2e prik zitten. Ben je gevaccineerd met Moderna? Dan is er een interval van 4 weken (28 dagen).

Mogelijk voor 3e prik voor patiënten met gecompromitteerd immuunsysteem, alleen met uitnodigingsbrief van de medisch specialist.

Je wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin.

Neem je ID-bewijs en mondkapje mee.

Kijk voor meer informatie op ggdnog.nl/vaccinatietour.

