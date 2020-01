Prinsenbal Maïspotters

VOOR-BELTRUM – Op zaterdagavond 4 januari 2020 houdt carnavalsvereniging de ‘Maïspotters’ haar jaarlijkse Prinsenbal in de kleine Maïskoele te Voor-Beltrum. De avond begint met het afscheid van het huidige Prinsessenpaar: Prins Eef 1e en Adjudant Freek. Dit zal op ludieke wijze gebeuren, dus zeker het bekijken waard!

Na dit afscheid is het tijd voor de onthulling van de nieuwe hoogheden. Dit jaar komen de aanwijzingen via video’s. Deze zijn te bekijken via onze website http://www.maispotters.nl

Binnenkort volgen er nog meer aanwijzingen, dus houd de website goed in de gaten!

Dit grandioze Prinsenbal mag je niet missen! Het programma begint om 20.30 uur en de entree is gratis. Alaaf!!!